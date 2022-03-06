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حركة حماس تدعو الجماهير الفلسطينية إلى مواصلة التصعيد ومواجهة الاحتلال بكل الوسائل والاشتباك معه في كل الساحات

الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

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