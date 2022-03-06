شاهد.. المفاوضات النووية في المتر الاخير والأصعب

العالم - خاص بالعالم

وقال فضل الله في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لطهران، تعتبر خطوة اضافية للعودة الی الاتفاق النووي.

وأکد ان غروسي تحدث بتصريحات عالية النبرة قبل التوجه الی ايران وتکلم عن حزم ودقة والبحث عن اجوبة عن مجموعة امور، لکن الاجواء التي تلت زيارته في طهران، کانت ايجابية فقد کان احتمال لقائه بوزير الخارجية الايراني، وقد التقی به وهذه هي مؤشرات عن حل شئ ما في هذه الزيارة.

وأوضح ان ايران تطالب بثلاث امور بشکل اساسي وقد تم حل احد اضلاعها، ايران طالبت بموضوع الضمانات والعقوبات وموضوع الوکالة، وقد تم حل موضوع الوکالة.

هذا وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي طهران لبحث مسائل مفصلية في سياق رفع الحظر عن ايران وجهود لإحياء الاتفاق النووي التي يخيم عليها تفاؤل حذر بتفاهم وشيك.

وتأتي زيارة مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في وقت تجري إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، مباحثات لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا في 2018.