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٤١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في 'الجزائر'..وحالة واحدة في 'موريتانيا'

٤١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في 'الجزائر'..وحالة واحدة في 'موريتانيا'
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل ٤١ إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة،بينما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية،

العالم - افريقيا

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٢٢٧ حالة، من بينها ٤١ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٧ ألفا و٨٢٧ شخصا .

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٥٣ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٤ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن ٣١ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٦ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، وأحصت ولاية واحدة أزيد من ١٠ حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان يوم أمس، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 58 ألفا و645 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، ووصل إجمالي حالات الشفاء 57 ألفًا و628 حالة، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 980.

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٤١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في 'الجزائر'..وحالة واحدة في 'موريتانيا'

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