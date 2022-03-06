أول صلاة بدون تباعد في الحرمين الشريفين

العالم - اليمن

وأدى المصلون صلاة فجر اليوم الأحد، في الحرمين الشريفين وجميع مساجد المملكة مكتملي الصفوف.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اصطفاف المصلين، مع التزامهم بارتداء الكمامات.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين قد أعادت فرش السجاد في ساحات المسجد الحرام لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، إلغاء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بـ"كورونا" في المملكة.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)، تضمنت القرارات، "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار في الإلزام بلبس الكمامة فيها".

كما أقر "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات"، فيما نص على "عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار في الإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة".

ومن بين الإجراءات "عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة".