الجزائر تعلق نشاط سفارتها لدى أوكرانيا

العالم - الجزائر

وأوضحت السفارة الجزائرية لدى أوكرانيا، في بيان لها، يوم أمس، أنه تم إغلاق مكاتبها، وتعليق خدماتها بداية من الأمس.

ودعت السفارة جميع مواطنيها إلى الاتصال معها ومع سفارات الجزائر في كل من بولندا، والمجر ورومانيا لتقديم المساعدة لهم، ومحاولة تنظيم رحلات إجلاء إلى الأراضي الجزائرية.

دخلت الأزمة الروسية الأوكرانية يومها العاشر فى ظل استمرار القتال في عدد من المدن، وفي الوقت الذي أدانت فيه أوكرانيا رفض حلف الناتو تطبيق منطقة حظر طيران، أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في منطقتين لخروج المدنيين، بينما استمرت الولايات المتحدة والحلفاء في تقديم الدعم العسكري لكييف.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في خطاب عبر حسابه على فيس بوك: "الناتو تعمد عدم تغطية أجواء أوكرانيا"، وأضاف أن "دول الناتو أوجدت رواية مفادها أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى عدوان روسي ضد الحلف".

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه في الوقت الذى يشتد فيه القتال بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، كثفت أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون جهودهم لمنح الجيش الأوكراني الأسلحة لمنحه فرصة مقاتلة طرف يتفوق عليه كثيرًا.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن نظام تهدئة من جانبها بدأ الساعة العاشرة صباحا من يوم أمس، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.