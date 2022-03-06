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في بيان بذكرى الانتفاضة الشعبانية..

المالكي يدعو للوقوف بوجه المخططات التي تستهدف وحدة العراق

المالكي يدعو للوقوف بوجه المخططات التي تستهدف وحدة العراق
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون فی العراق، نوري المالكي، اليوم الأحد، إلى الوقوف بوجه المخططات التي تستهدف وحدة العراق.

العالم-العراق

وقال المالكي في تدوينتين على تويتر "تحل علينا في هذه الايام ذكرى الانتفاضة الشعبانية المباركة، مستذكرين بطولات شعبنا العراقي رجالا ونساء بكل تنوعاته وطبقاته، التي عبرت عن رفضها لوحشية النظام الفاشي البعثي وانتهاكاته ضد حقوق الانسان وعدوانه ضد المبادئ والقيم الاسلامية التي يؤمن بها الشعب العراقي".



وفي تغريدة ثانية تابع قائلا: "النظام الذي تسببت سياساته الارهابية بانتهاء سيادة العراق ومهدت لدخول القوات الاجنبية إلى العراق. نحَيِّي تلك الاصوات المخلصة، وندعوها الى الاستمرار في الوقوف بوجه كل المخططات التي تستهدف وحدة العراق والنيل من سيادته واستقراره".

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في بيان بذكرى الانتفاضة الشعبانية.. المالكي يدعو للوقوف بوجه المخططات التي تستهدف وحدة العراق

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