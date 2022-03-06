خبير يحذر من تدمير يطال اوروبا وامريكا في حال توسع الحرب باوكرانيا

خاص بالعالم

وقال بوش خلال تغطية حول تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا في يومها الحادي عشر: ان الجيش الروسي يحاصر مدن كبرى في اوكرانيا ويعمل على فتح ممرات آمنة لاخراج المدنيين لكن النازيين لايرغبون في ذلك.

واوضح بوش، ان روسيا تواجه حملة اعلامية هائلة لكنها لن تؤثر على معنوياته، مشدداً على انه لا يمكن اضعاف روسيا وان ذلك مستحيل لان لديها قدرات خارقة في كافة المجالات، كما ان لا يمكن التوصل لاتفاق مع السلطة النازية.

وبين بوش ان امريكا استخدمت الاوكرانيين كأداوات وارادت اراقة الدماء على يدهم، فهي التي تملي على الاوكرانيين ماذا يفعلون.

وحذر بوش من ان الحرب اذا ما توسعت ستنتهي بتدمير اوروبا وان اميركا ليست في معزل عن التدمير.

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