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خبير يحذر من تدمير يطال اوروبا وامريكا في حال توسع الحرب باوكرانيا

الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير في الشؤون الروسية نزار بوش، الجيش الروسي يتقدم في عمليته العسكرية في اوكرانيا، وفي بعض الاحيان ليس بالسرعة التي يريدها للحيلولة دون سقوط ضحايا مدنيين.

خاص بالعالم

وقال بوش خلال تغطية حول تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا في يومها الحادي عشر: ان الجيش الروسي يحاصر مدن كبرى في اوكرانيا ويعمل على فتح ممرات آمنة لاخراج المدنيين لكن النازيين لايرغبون في ذلك.

واوضح بوش، ان روسيا تواجه حملة اعلامية هائلة لكنها لن تؤثر على معنوياته، مشدداً على انه لا يمكن اضعاف روسيا وان ذلك مستحيل لان لديها قدرات خارقة في كافة المجالات، كما ان لا يمكن التوصل لاتفاق مع السلطة النازية.

وبين بوش ان امريكا استخدمت الاوكرانيين كأداوات وارادت اراقة الدماء على يدهم، فهي التي تملي على الاوكرانيين ماذا يفعلون.

وحذر بوش من ان الحرب اذا ما توسعت ستنتهي بتدمير اوروبا وان اميركا ليست في معزل عن التدمير.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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