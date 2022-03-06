أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 06 مارس 2022

جام جم ..

على خلفية مباحثات غروسي .. هل بات إغلاق ملف البرنامج النووي الإيراني وشيكا ؟

آرمان ملي ..

تفاصيل الإتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. تأييد سلمية البرنامج النووي

كيهان ..

إحياء الإتفاق النووي من دون إلغاء كامل للحظر يعني خسارة محضة

آفتاب يزد ..

حلف الناتو يرفض طلب الرئيس الأوكراني بإقامة منطقة حظر جوي بسماء أوكرانيا

ايران ...

الرئيس الأوكراني يحمل الناتو مسؤولية مصرع الأوكرانيين برفضه إيجاد منطقة حظر جوي

جمهوري اسلامي ...

بوتين يحذر .. العقوبات الغربية وإقامة منطقة حظر جوي إعلان حرب على روسيا

اطلاعات ..

الكويت تقاطع مؤتمرا حول الجامعات الإقليمية بالبحرين لمشاركة وفد للكيان الصهيوني فيه

ابتكار ..

وزير الخارجية مشيرا لتصريحات مسؤول كبير بالرياض .. نرحب بإقامة علاقات مع السعودية

خراسان ..

إزدواجية أوروبا في التعامل مع اللاجئين تكشف عن وجهها العنصري بالأزمة الأوكرانية

قدس ..

البرلمان العراقي يصادق على قرار يسمح بإعادة تسجيل أسماء مرشحي الإنتخابات الرئاسية

عصر ايرانيان ..

قائد القوات الجو فضائية .. القوة النارية لصواريخنا وقدرات الإطلاق المتزامن تضاعفتا مرات

جوان ..

الصين تؤكد على حقها في ضم تايوان كجزء من التراب الصيني

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالعا ( بوتين في مستنقع الحرب بأوكرانيا ).. سواء اكانت امريكا وحلف الناتو وراء استفزاز الرئيس الروسي لدفعه لشن الحرب على اوكرانيا ام انه شن هذه الحرب لتحقيق اهداف خاصة ترتبط بتوسيع النفوذ الروسي وابعاد حلف الناتو , فأن الذي يحدث اليوم هو ان بوتين تورط في حرب لا يبدو بانه قادر على تحقيق اهدافه بسهولة من وراءها ولا في حسمهما قبل الغوص اكثر في مستنقعها. ( إن بوتين يريد إقامة حكومة موالية لروسيا بكييف لكنه يواجه مقاومة أوكرانية شديدة وإجماعا غربيا ضده)

وبالطبع من السابق لاوانه البت بنتائج هذه الحرب , ولكن الصورة الحالية للاوضاع الميدانية تلوح باحتمال تحولها الى حرب استنزافية حتى اذا ما سيطر الروس على كييف نفسها .

الحرب الروسية على اوكرانيا ادت لتهجير الملايين من مدنهم وقراهم باوكرانيا والى تدمير البنى التحتية لهذا البلد كما ادت الى تمدد الناتو وزيادة طلبات العضوية فيه والى تعزيز قواته قرب الحدود الروسية والى زيادة اعتماد اوروبا على امريكا .ان هذه الحرب العبثية ستترك بصمات خطيرة على روسيا والشعب الروسي ايضا .

جام جم ..

في مقالها القصير الذي يحمل عنوان ( معنى ومفهوم منطقة الحظر الجوي ) كتبت صحيفة جام جم... حلف الناتو رفض طلب الرئيس الاوكراني الداعي لاقامة منطقة حظر جوي في سماء اوكرانيا , وبالطبع هذا الرفض اثار استياء الحكومة الاوكرانية .( إن حلف الناتو يدرك تماما بأن إقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا تعني دخول مواجهة مباشرة مع روسيا ) فالتصدي للطائرات الحربية الروسية في منطقة حظر جوي باوكرانيا ستؤدي الى اشعال نيران حرب من الصعب التكهن بمداها وبضمان عدم تحولها لحرب عالمية نووية . نعم حلف الناتو وامريكا اقاما مناطق حظر جوي في الحرب على العراق 2003 و وخلال الحرب الداخلية بيوغسلافيا السابقة وكذلك بليبيا , ولكن الفارق هذه المرة هو ان الطرف المقابل قوة نووية كبرى.

ابتكار ..

نشرت صحيفة ابتكار تقريرا خاصا يتحدث عن ( إزاحة الستار عن مدينة مسيرات لحرس الثورة ) جاء فيه .. عشية حلول يوم حرس الثورة افتتح القائد العام للحرس الفريق حسين سلامي قاعدتين او بالاحرى مدينتين في بطن الجبال الاولى للصواريخ والثانية للطائرات من دون طيار . ( مدينة الصواريخ تضم ترسانة صواريخ بالستية وورش صناعتها, ومدينة المسيرات تضم ترسانة هائلة وورش صناعتها) الصواريخ من نوع ارض ارض بالستية عالية الدقة ايرانية الصنع من طرازات مختلفة. واسطول المسيرات يضم طرازات هجومية بمدى يزيد عن الفي كيلومترا.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( بايدن يحاول إقتطاع تنازلات في الإتفاق النووي) على حساب ايران .. اعلان الرئيس الامريكي جو بايدن عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية مقابل ايران يجسد مدى تفاهة شعاراته بشأن خيار الدبلوماسية في التعامل الدولي وبشأن احياء الاتفاق النووي بمفاوضات فيينا . ان بايدن ينتهج في الواقع سياسة العصا والجزرة والتي لا تمت بصلة لمفهوم الدبلوماسية . ( إن إدارة بايدن توحي للرأي العالم العالمي وكأنها حريصة على الأمن والسلام بالعالم لكنها تتحرك بالإتجاه المعاكس تماما ) فتمديد حالة الطوارئ مقابل ايران تعني ببساطة مواصلة نفس السياسة الترامبية العدائية ازاء بلادنا , وتعني محاولة ابتزاز بلادنا في مفاوضات فيينا بتصعيد الضغوط والحرب النفسية ضدها لدفعها لتقديم تنازلات ما تحلم بها القوى الغربية . ان ايران لن ترضى في هذه المفاوضات باقل من الالغاء الكامل للحظر مع اخذ الضمانات اللازمة لمنع اي تلاعب غربي في المستقبل .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقريرها ( موجة إعتقالات جديدة بالسعودية ).. تشهد السعودية موجة جديدة من الاعتقالات التي شملت حتى الان مئة وثلاثة واربعين شخصا بينهم مسؤولين كبارفي الحكومة وامراء. (هذه الإعتقالات تجري في إطار ذريعة مكافحة الفساد وهي الذريعة المعتادة لتصفية كل من يعارض وينتقد ولي العهد ) وحسب محافل سعودية اغلبية المعتقلين هم من المسؤولين والموظفين الكبار في ست وزارات الى جانب امراء ورجال اعمال. ولا ينسى احد ان بن سمان عمل على عزل ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف والحلول محله وبدء اعتقالات وتصفيات لمنافسيه وخصومه ولمنتقديه منذ ذلك الحين .

جوان ..

في مقالها ( الصين تؤكد على ضم تايوان ) كتبت صحيفة جوان .. الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا وما ادت اليه من انشغال الغرب والعالم بالازمة الاوكرانية الساخنة , شجعت الصين على طرح موضوع سيادتها على تايوان بجدية اكبر . ( الصين أعلنت حالة الإنذار في صفوف قواتها وعن قرب إجراء مناورات واسعة ببحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان ) ورفع رئيس الوزراء الصيني من حدة مواقف بكين بالتاكيد بان تايوان جزء لا يتجزأ من التراب الصيني وان بكين ستسعى لاستعادة هذا الجزء سلميا لكنها لن تسمح باية تحركات انفصالية ولا باي تدخل اجنبي بتايوان . ويبدو ان موقف امريكا وحلف الناتو العاجز مقابل الحرب الروسية على اوكرانيا قد عزز قناعة بكين بامكانية استعادة تايوان .