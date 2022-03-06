ليبيا..اتصال أمريكي بـ'الدبيبة' و'باشاغا'

العالم - ليبيا

جاء ذلك عقب اتصالين هاتفين أجراهما نورلاند مع الدبيبة وباشاغا، بحسب تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية بليبيا عبر حسابها على "تويتر".

وأضاف نورلاند: "شجعتهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وقال: "شجعني سماع التزامهما المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت"، مؤكدا أنه "على ثقة برغبة الدبيبة وباشاغا في تجنب تصعيد العنف".

في المقابل، دافع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها بين مجلسي النواب والدولة في التعديل الدستوري الـ12 واختيار رئيس حكومة جديد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هرندل، التي قالت إنها ستزور بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين القادمين وستلتقي بصالح.

وكان مجلس النواب قد استنكر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ما سماه "التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية الليبية"، بعد صدور بيان عن السفارة البريطانية بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وقال مجلس النواب وقتها إن البيان البريطاني يعتبر انتهاكا للأعراف الدبلوماسية، وإنه قام بواجباته في إقرار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومتابعة عمل مفوضية الانتخابات.

وأشار المجلس إلى أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار له يجب على الجميع احترامه، ورحب بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين شرط احترام وجهات النظر المختلفة.

وتعيش ليبيا حالة انقسام على خلفية تنصيب البرلمان فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة، بدعم أممي.

وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 حزيران/ يونيو 2022.