رئيس وزراء بريطانيا ينفي ارسال أي دولة في "الناتو" عسكريين لأوكرانيا

العالم - أوروبا

وجاءت تصريحات جونسون خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" قال فيها: "لم ترسل أي دولة من دول الناتو وحدات قتالية إلى أوكرانيا".

وكان جونسون في وقت سابق، قد أكد للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه سيفعل كل ما في وسعه من أجل ضمان وصول المساعدات الدفاعية البريطانية إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان: "إن زيلينسكي يعتقد أن الـ 24 ساعة المقبلة هي فترة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، وبدوره أكد رئيس الوزراء أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل ضمان وصول المساعدات الدفاعية من المملكة المتحدة وحلفائها إلى أوكرانيا".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أمس السبت، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما لم تتوقف، قد تؤدي في النهاية إلى صراع مع "الناتو"، مضيفة أن دول البلطيق وبولندا ومولدوفا ستكون مهددة.