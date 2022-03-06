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الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بدء عمليتها الخاصة بأوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بدء عمليتها الخاصة بأوكرانيا
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

العالم - روسيا

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.

كذلك أكدت الوزارة أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط 4 طائرات من نوع "ميغ-27" وطائرة أخرى من نوع "ميغ-29" في منطقة جوميتير، وفي منطقة رادوميشيل أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين واحدة من نوع "سو-27" وأخرى من نوع "سو-25"، كما تم استهداف طائرة من نوع "سو-25" في منطقة نيجين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية تمكنت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بسط السيطرة على 11 منطقة سكانية جديدة.

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الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بدء عمليتها الخاصة بأوكرانيا

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