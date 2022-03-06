ليبيا .. وزير الصحة يؤدي اليمين أمام رئيس البرلمان

العالم - ليبيا

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن وزير الصحة بالحكومة الليبية الجديدة، الدكتور عثمان عبدالجليل محمد، أدى اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة يوم أمس، ليُباشر عمله وزيراً للصحة.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب، إن عبدالجليل أدى اليمين وذلك عقب تعذر وصوله لجلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة فتحي باشاغا في جلسة المجلس الخميس الماضي.

وقال عبدالجليل في تصريحات صحفية، إن الحكومة ستباشر مهامها من طرابلس في أسرع وقت ممكن. متعهدًا بتنفيذ كل الإصلاحات للقضاء على الفساد المستشري في الدولة، ورفع مستوى قطاع الصحة.