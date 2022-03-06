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الصحة الايرانية تعلن عن تسجيل 201 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية تعلن عن تسجيل 201 حالة وفاة جديدة بكورونا
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن تسجيل 201 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الاحد عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 137 الفا و948 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 5 الاف و586 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و89 الفا و892 شخصا.

وأضافت أن 3 آلاف و722 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و730 الفا و318 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 47 مليونا و726 الفا و758 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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