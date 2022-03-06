أمريكا بصدد إنشاء صندوق بقيمة 2.5 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا واللاجئين

العالم - الأميركيتان

أعلن بلينكن، اليوم الأحد، أن "الولايات المتحدة تريد إنشاء صندوق بقيمة 2.5 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا واللاجئين".

أكد وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق، أن بلاده قدمت أكثر من مليار دولار لأوكرانيا كمساعدات دفاعية، خلال العام الماضي.

وقال لـ"بي بي سي"، إنه "خلال العام الماضي، الولايات المتحدة - سأتحدث فقط باسم الولايات المتحدة - قدمنا أكثر من مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا، أكثر من أي عام سابق".

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.