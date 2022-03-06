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تركيا: طائرات 'بيرقدار' لا تعد مساعدات عسكرية لأوكرانيا

تركيا: طائرات 'بيرقدار' لا تعد مساعدات عسكرية لأوكرانيا
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أوضحت أنقرة أن بيع تركيا للطائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار" إلى أوكرانيا، لا يعد "شكلا من أشكال المساعدة"، معتبرة أن هذه الطائرات هي "منتجات اشترتها أوكرانيا من شركة تركية".

العالم - تركيا

وفي هذا السياق، قال يافوز سليم كيران، نائب وزير الخارجية التركي: "يمكن لشركات الصناعات الدفاعية الخاصة عقد مثل هذه الاتفاقيات مع الدول..هذه الدول ليس لها طبيعة ملزمة، وهذه ليست مساعدة من تركيا، إنها منتجات تشتريها أوكرانيا من شركة تركية..علاوة على ذلك، أوكرانيا ليست الدولة الوحيدة التي تشتري هذه الطائرات حسب "daily sabah".

وأضاف كيران: "حقيقة أن طائرات "بيرقدار" تبرز كواحدة من أكثر العناصر الرادعة للجيش الأوكراني، تظهر في الواقع نجاح وجودة المنتجات التي تنتجها شركتنا".

وأكمل: "ليس من واجبنا تقييم تلك المناقشات، ولن نفقد موقفنا في التفاوض مع الجانبين".

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