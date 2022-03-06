مراسل العالم يكشف عن تفاصيل العملية العسكرية الروسية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية ان العملية العسكرية تجري كما عدّ لها، حيث تم تدمير 61 منشأة عسكرية واسقاط 8 مقاتلات اوكرانية وتدمير مطار عسكري أمس.

ويتقدم الجيش الروسي في ماربول ثاني أكبر مدن اوكرانيا وتمكنت قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من السيطرة علی 11 منطقة سكنية جديدة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها علی قاعدة عسكرية بالقرب من منطقة خيرسون وانسحبت القوات الاوكرانية تاركة معداتها العسكرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية ان القوميين المتطرفين لايسمحوا للمدنيين بالخروج من ماربول بعد اعلان الهدنة وهناك 200 ألف شخص تم الاعلان عنهم وان القوميين يمنعون خروج المدنيين الاجانب من هذه المناطق ونفس الوضع في خاركوف.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية علی تدفق المرتزقة من عدة دول الی اوكرانيا.

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