بعد زابوريجيا وتشرنوبيل، تسعى روسيا للسيطرة على هذا المرفأ الاستراتيجي

خاص بالعالم

حول كييف، المعارك ضارية، خاصة في شمالها، فالتعزيزات العسكرية الروسية الى كييف تكاد لا تتوقف، ومحاولات يومية لتطويق العاصمة الأوكرانية من جميع المحاور.

وفي الشرق تحاول القوات الروسية الالتفاف على مدينة خاركيف أيضا، وتتقدم غربا نحو مدينة زابوريجيا بعدما فرضت سيطرتها على مساحات واسعة في المنطقة الشرقية بمساعدة الانفصاليين في دونباس.

اما في الجنوب تحتدم المعارك قرب مدينة ميكولايف، والعيون الروسية تتجه شمالها للسيطرة على محطة يوغنوكراينسك النووية لتوليد الكهرباء، بعد أن فرضت سيطرتها على محطتي زابوريجيا وتشيرنوبيل.

وهنا في الجنوب الشرقي تسود هدنة حذرة لاجلاء اربعمائة الف شخص من ماريوبول، هذا المرفأ الاستراتيجي الذي تسعى روسيا للسيطرة عليه.

غرب اوكرانيا هو الاخر ليس بمأمن من الضربات الصاروخية،حيث أعلنت القوات الروسية أنها قصفت وعطلت قاعدة ستاروكوستيانتينيف الجوية العسكرية الأوكرانية بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة.

وبعد أكثر من عشرة أيام من الحرب، يبدو أنه من المستحيل التحقق من الخسائر بين قوات الطرفين من مصادر مستقلة.

ففي حين تتحدث كييف مقتل آلاف الجنود الروس وتدمير عدد كبير من الدبابات والمدرعات، تؤكد موسكو تدميرها لأكثر من الفين ومئتي هدف مرتبط بالبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية، فضلا عن تأكيدها هي الاخرى الحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة بالجيش الاوكراني العتاد والارواح.