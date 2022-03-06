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زيلينسكي: الجيش الروسي يحضر لقصف مدينة أوديسا جنوبي البلاد

زيلينسكي: الجيش الروسي يحضر لقصف مدينة أوديسا جنوبي البلاد
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد من أن القوات الروسية تستعد لقصف أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم ميناء.

العالم ـ أوروبا

وأعلن في خطاب عبر الفيديو "إنهم يستعدون لقصف أوديسا. أوديسا!".

وأضاف "لطالما قدم الروس إلى أوديسا حيث لم يشعروا إلا بالدفء والإخلاص. والآن ماذا؟ قنابل على أوديسا؟ مدفعية ضد أوديسا؟ صواريخ ضد أوديسا؟".

وقال زيلينسكي "ستكون هذه جريمة حرب. ستكون جريمة تاريخية".

وحققت القوات الروسية تقدّما في جنوب أوكرانيا منذ بدء العملية السعكرية في 24 شباط/فبراير، إذ سيطرت على مدينة خيرسون فيما تحاصر ماريوبول، لكن أوديسا بقيت إلى حد ما بمنأى عن القتال.

ويقطن قرابة مليون شخص في أوديسا، المدينة الواقعة على ساحل أوكرانيا الجنوبي والتي تضم ناطقين بالروسية والأوكرانية وأقليات بلغارية ويهودية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.

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