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بلينكن: واشنطن تعمل للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات

بلينكن: واشنطن تعمل للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أن بلاده "تعمل جاهدة" للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية.

العالم ـ ألأميركيتان

وقال للصحافيين خلال زيارة إلى مولدافيا "لا يمكنني التحدّث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدا".

وأضاف أن الولايات المتحدة تجري "محادثات نشطة للغاية مع مسؤولين أوكرانيين (...) للحصول على تقييم محدّث لاحتياجاتهم".

وتابع "مع تلقينا هذا التقييم، نعمل على النظر في ما يمكننا نحن والحلفاء والشركاء إيصاله لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي".

وأكد الوزير الأميركي "ننظر حاليا بشكل نشط في مسألة الطائرات التي يمكن لبولندا أن تقدّمها لأوكرانيا والكيفية التي سيكون بإمكاننا التعويض من خلالها في حال قررت بولندا تقديم هذه الطائرات".

وفي وقت سابق أفادت بلومبيرغ نقلا عن مسؤول بولندي أن بولندا لم تبحث مع الولايات المتحدة لغاية الآن أي عرض لتسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

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