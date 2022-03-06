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المعارضة البحرينية تناشد الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ السنكيس

المعارضة البحرينية تناشد الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ السنكيس
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

وجه جمع من قيادات المعارضة البحرانية الذين يقضون مطولة بالسجن، مناشدة عاجلة إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياة الأكاديمي البحراني عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام في سجن جو سيء الصيت في البحرين.

العالم- البحرين

وناشدت القيادات كل من أنطونيو غوتيريس وميشيلا باشليه التدخل الفورى لإنقاذ السنكيس الذي مضى على إضرابه عن الطعام نحو 250 يوما تدهورت خلالها حالته الصحية.

وقع على المناشدة كل من الشيخ علي سلمان وعبد الهادي الخواجة والشيخ محمد حبيب المقداد وعبد الوهاب حسين وجليل المقداد وميرزا المحروس وسعيد النوري وعبد الهادي المخوضر ومحمد علي اسماعيل. وأكد الموقعون على أن التدخل الأممي سينقذ حياة السنكيس.

يذكر أن الأكاديمي البحراني عبدالجليل السنكيس الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد على خلفية مشاركته في ثورة 14 فبراير 2011 دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 8 يوليو الفائت، وذلك احتجاجا على سوء المعاملة داخل سجن جو وعلى مصادرة إدارة السجن لأبحاث ثقافية قضى سنوات في كتابتها.

وترفض السلطات البحرينية إعادة أبحاثه رغم النداءات المحلية والدولية الداعية لذلك.

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