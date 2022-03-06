الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الإطاحة بـ'إرهابيين' اثنين وتاجر مخدرات في ثلاث محافظات عراقية

الإطاحة بـ'إرهابيين' اثنين وتاجر مخدرات في ثلاث محافظات عراقية
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

تمكنت الاستخبارات العسكرية في العراق،اليوم الاحد، القبض على ارهابيين اثنين وتاجر مخدرات في ديالى ونينوى والانبار.

العالم - العراق

وذكرت خلية الاعلام الامني حسب "الفرات نيوز"، "بعمليات منفصلة نفذت وفق معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق الاولى والعاشرة والسادسة عشرة وبالتعاون مع استخبارات الالوية في تلك الفرق وبمشاركة قوات تابعة لقيادة القوات البرية في قواطع العمليات، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظتي ديالى ونينوى ، وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

فيما" تم القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة الانبار، وقد تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب ".

وتابعت انه"جرى تسليم تاجر المخدرات الى الجهة المختصة وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

تصنيف :

روابط ذات صلة

العراق.. رئيس أركان الجيش يعقد اجتماعا أمنيا في قيادة عمليات ديالى

العراق.. اعتقال ثلاثة إرهابيين في سهل نينوى

احباط عملية تهريب مئات الأطنان من "اليوريا" في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا .. وزير الصحة يؤدي اليمين أمام رئيس البرلمان

الإطاحة بـ'إرهابيين' اثنين وتاجر مخدرات في ثلاث محافظات عراقية

الكرملين: بوتين أكد لأردوغان استعداد موسكو للحوار مع أوكرانيا والغرب

كشف تفاصيل جريمة بشعة في الكويت.. نحر أب وأم وابنتهما!

'قسد' تختطف عدداً من المواطنين وتحرق منازل بريف دير الزور السورية

انفجار ضخم يهز قاعدة أمريكية بجانب أكبر حقول النفط السورية