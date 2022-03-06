الإطاحة بـ'إرهابيين' اثنين وتاجر مخدرات في ثلاث محافظات عراقية

العالم - العراق

وذكرت خلية الاعلام الامني حسب "الفرات نيوز"، "بعمليات منفصلة نفذت وفق معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق الاولى والعاشرة والسادسة عشرة وبالتعاون مع استخبارات الالوية في تلك الفرق وبمشاركة قوات تابعة لقيادة القوات البرية في قواطع العمليات، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظتي ديالى ونينوى ، وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

فيما" تم القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة الانبار، وقد تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب ".

وتابعت انه"جرى تسليم تاجر المخدرات الى الجهة المختصة وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".