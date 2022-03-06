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ما يسمى بـ'الائتلاف' السوري يطالب بمقعد سوريا في الأمم المتحدة!

ما يسمى بـ'الائتلاف' السوري يطالب بمقعد سوريا في الأمم المتحدة!
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أصدر ما يسمى “الائتلاف السوري” المعارض، السبت بيانا، قال فيه؛ إن على المجتمع الدولي، منح مقعد سوريا في الأمم المتحدة للائتلاف، حسب زعمه.

العالم - سوريا

وطالب الائتلاف، الذي لايتمتع بشرعية بين أوساط جماعات المعارضة السوري ولا حتى الجماعات المسلحة في سوريا، في البيان، "الأمم المتحدة بنزع الشرعية الدولية عن القيادة السورية وطرد ممثلها منها"، حسب تعبيره.

وأوضح البيان الذي صدر عن ماتسمى الهيئة السياسية للائتلاف، أن "مسؤوليه اتخذوا قرارا بالتواصل مع الأمم المتحدة من أجل استعادة المقعد السوري، وإعطائه لصاحبه الحقيقي..."، حبسب تعبيرهم.

وأشار البيان الى نقطة وقوف الحكومة السورية مع روسيا وتصويتها في الجمعية العمومية ضد القرار الذي يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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