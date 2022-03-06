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بعد زيارة حميدتي لروسيا..

حزب الأمة السوداني يدعو لإبعاد بلاده عن الصراعات الدولية

حزب الأمة السوداني يدعو لإبعاد بلاده عن الصراعات الدولية
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

دعا حزب الأمة القومي السوداني، اليوم الأحد، إلى إبقاء البلاد بعيدا عن الصراعات الدولية والإقليمية.

العالم - السودان

وذلك على خلفية زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى روسيا، مؤخرا.

وانتقد الحزب في بيان صدر اليوم الأحد، زيارة دقلو، المعروف باسم حميدتي، إلى روسيا "وما رشح عن تفاهمات حول تموضع روسي في مياه البحر الأحمر، مما يعرض مصالح البلاد للخطر، لا سيما وأن الحكومة لا تملك تفويضا لهكذا قضايا"، بحسب ما جاء في البيان.

وشدد الحزب على ضرورة "إبعاد السودان عن صراعات المحاور الدولية والإقليمية، والتزام أجندة التحول الديمقراطي، وترك القضايا الإستراتجية لحكومات التفويض الشعبي"، بحسب تعبير البيان.

ودعا إلى "عقد مؤتمر قومي لمناقشة علاقات السودان الخارجية، لحسم التخبط الذي يحدث حاليا في السياسية الخارجية"، وفق وصف البيان.

وأنهى ”حميدتي“ يوم الأربعاء الماضي، زيارة إلى روسيا امتدت لتسعة أيام، وسط تحذيرات للمعارضة من ”تدخلات روسية في شؤون البلاد الداخلية، خصوصا في ظل الدعم المستمر للسلطة ضد رغبات الشعب السوداني، بحسب بيان صحفي لقوى الحرية والتغيير.

وقال حميدتي خلال مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، إن ”بلاده ليس لديها مشكلة مع روسيا أو أي دولة أخرى فيما يتعلق بإقامة قاعدة بحرية على ساحلها على البحر الأحمر، بشرط ألّا تشكل أي تهديد للأمن القومي وأن يكون فيها مصلحة لبلاده“.

وقال حزب الأمة القومي، إن مكتبه السياسي عقد اجتماعا مساء السبت، وناقش عددا من التقارير حول الوضع العام في البلاد، حيث أبدى ”أسفه لما آلت إليه الأوضاع خصوصا الحالة المعيشية للمواطن والغلاء المتزايد“.

وحمل حزب الأمة القومي السلطات، "مآلات تدهور الأوضاع من انهيار اقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وانهيار سعر صرف العملة الوطنية والانفلات الأمني".

وفي سياق متصل، وصل 20 ألف طن من القمح الروسي إلى ميناء بورتسودان الجنوبي في إطار منحة مقدمة للبلاد من موسكو، وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء الأحد.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، أعلنت، في 13 يناير الماضي، أن روسيا سترسل شحنة من القمح إلى السودان، كمساعدات إنسانية.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نواصل تقديم المساعدة للسودان، الذي ترتبط روسيا به تقليديا بعلاقات صداقة. اسمحوا لي أن أذكركم بأن وزارة الطوارئ الروسية تستعد لإرسال شحنة من القمح، على شكل مساعدات إنسانية".

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