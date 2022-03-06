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صحيفة "صن":

قوات خاصة من بريطانيا وأمريكا تستعد لإخراج زيلينسكي من أوكرانيا

قوات خاصة من بريطانيا وأمريكا تستعد لإخراج زيلينسكي من أوكرانيا
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، أن القوات الخاصة البريطانية والأمريكية تستعد لإجلاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى جهة غير معروفة.

العالم ـ أوروبا

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، يستعد جنود الخدمة الجوية البريطانية الخاصة (SAS) والوحدة الخاصة للنخبة من "فقمات الفراء" التابعة للبحرية الأمريكية، لعملية إجلاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ووفقا لـ "صن"، فإنه يوجد الآن 150 جنديا من القوات الخاصة من الولايات المتحدة و70 آخرون من المملكة المتحدة، في قاعدة عسكرية في ليتوانيا، والذين من المقرر أن يشاركوا في العملية، حيث يتم تدريبهم بالاشتراك مع الجيش الأوكراني.

وبحسب الصحيفة، ستبدأ القوات الخاصة في إخلاء زيلينسكي إذا طلب ذلك بنفسه، حيث ستكون الوجهة النهائية التي سيتم إجلاء الزعيم الأوكراني إليها غير معروفة، مشيرة إلى أن العملية ستتم ليلا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.

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