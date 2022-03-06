مخاطر طبية تهدد النساء بعد هذه السن

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ووفقاً لموقع "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكي، في تقرير نشره يوم السبت، فإن الدراسة وجدت أن انقطاع النفس أثناء النوم يعد أكثر شيوعاً بـ4.5 مرة لدى النساء بعد انقطاع الطمث مقارنة بما قبلها، وهو ما يرجع إلى انخفاض الهرمونات الجنسية في هذه المرحلة، كما تعاني النساء بعد سن اليأس أيضاً من معدلات أعلى من الآلام، والتي ترتبط أيضاً بالتغيرات الهرمونية.

ووفقاً لنتائج الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة جمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية "NAMS"، فإن الشعور بالتعب قد يكون عرضاً آخر لانقطاع الطمث لدى النساء.

وقال الباحثون إن آلام المفاصل في هذه المرحلة من حياة المرأة قد ترجع لأن أنسجة المفاصل تحتوي على مستقبلات هرمون الأستروجين، وهو الهرمون الذي يلعب دوراً كبيراً في صحة الأنسجة مثل الغضاريف والأربطة والعضلات، ولكن تتغير مستوياته بعد انقطاع الطمث.

ورأى الباحثون في الدراسة أنه من المهم أيضاً منع انقطاع التنفس أثناء النوم وعلاجه عند النساء الأكبر سناً لأنه عامل خطر لارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، مما قد يساهم في الإصابة بأمراض القلب، التي تعد السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.