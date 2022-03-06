إيران ترفع طاقة استخراج النفط بالحقول المشتركة مع العراق

العالم - إيران

وأشار "أبوذر شريفي" لدى تفقده مشروع الحقل النفطي "آزادكان" الجنوبي الواقع جنوب غرب البلاد اليوم الأحد، أن الحكومة الإيرانية الحالية تولى اهتماما بالغا بعمليات الإنتاج بالحقول المشتركة.

وشدد على أن العودة لمستوى الإنتاج لما قبل الحظر، واستجماع الطاقة العملياتية في الحقول المشتركة بمنطقة غرب كارون، من البرامج الهامة التي تتبناها وزارة النفط الإيرانية.

وبيّن شريفي أن الجهود تبذل لمتابعة التنسيقات اللازمة بين الشركتين، المطورة (متن) والمشغلة (أروندان) بهدف رفع مستوى الإنتاج في الحقول المشتركة مع العراق.

وتخطط شركة هندسة وتطوير النفط الإيرانية لرفع طاقة الإنتاج في حقل "آزادكان" الجنوبي في جنوب غرب إيران بواقع 15 ألف برميل يوميا حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2022، حيث سرعت الشركة في الشهور الأخيرة وتيرة أنشطتها في هذا الحقل وشملت تفعيل آبار نفط جديدة.

ويعد حقل آزادكان الجنوبي من أهم الحقول في منطقة غرب كارون، ويحاذي الحدود العراقية ويبعد 80 كلم عن مدينة أهواز.