لقاء ثنائي يجمع علي باقري كني في فيينا مع إنريكي مورا

العالم - إيران

ويأتي هذا اللقاء في إطار المباحثات الدبلوماسية الجارية ضمن الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، والتي بدأت منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021 وهي مستمرة لغاية اليوم.

وبحسب التقارير الواردة من عاصمة النمسا، فقد بغلت المفاوضات مرحلة حاسمة تلزم على الأطراف الغربيين اتخاذ قرارات سياسية لحسم الاتفاق النهائي.

لكن الغرب ما يزال مصرا على تعنته وتنصله عن اتخاذ القرار السياسي المطلوب، بل يسعى بين الحين والآخر لافتعال أجواء وزوبعات إعلامية من أجل تضليل الرأي العام الدولي وقلب الحقائق في هذا الخصوص.