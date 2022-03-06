بالفيديو.. تحالف العدوان يعترف بفشله في اليمن

العالم - خاص العالم

واشار الاعلامي اليمني بندر الهتار في حوار لقناة العالم عبر برنامج (المشهد اليمني) ان الخطاب لدى تحالف العدوان اصبح يوضح ان الهدف الاساسي لعملياته هو الحد من تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية ووضع العراقيل امام توسعهما بينما كان في السابق يتدث عن الوصول الى صنعاء وصعدة.

واعتبر الهتار ان هذا يكشف ان موازين القوى تميل لصالح اليمن وان تحالف العدوان بات يسعى لمحاولة الحفاظ على ما لديه من اوراق ونفوذ في بعض المناطق.

ولفت الهتار الى حديث وزير الخارجية السعودي لوكالة الامانية بان السعودية دخلت لهذه الحرب لكنها اكتشفت ان هذه الحرب طويلة الامد وهذا على عكس توقعاتهم، مؤكدا ان هذا يعد دليل على فشل تحالف العدوان في تحقيق اهدافه.

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