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قرار الحكومة المصرية بشأن السياح الأوكرانيين يشعل مواقع التواصل!

قرار الحكومة المصرية بشأن السياح الأوكرانيين يشعل مواقع التواصل!
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة المصرية تسيير رحلات لنقل السائحين الأوكرانيين لدول الجوار الأوكراني، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في جنوب شرق أوكرانيا.

العالم - مصر

جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وقال البيان إن الحكومة المصرية تواصل تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الأوكرانيين، الذين انتهت فترات برامجهم السياحية بالبلاد.

وأوضح البيان أن أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية تتمثل في مد فترة إقامة السائحين في نفس الفنادق، المقيمين فيها وتم تحمل تكلفة الإقامة.

تم التوافق كذلك على تسيير رحلات من شركتي "مصر للطيران، وإير كايرو"، لنقل السائحين الأوكرانيين إلى دول الجوار الأوكراني على أن تتحمل الدولة المصرية تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مد الإقامة.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل نحو 4 آلاف سائح أوكراني، ويتم تباعا الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية لتخفيف المعاناة عن السائحين الأوكرانيين.

من جانب آخر،ومع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يتواصل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشأن العديد من المواقف الرسمية إزاء تطورات الأزمة وتداعياتها، سواء في ما يتعلق بجانب السياح الأوكرانيين العالقين في مصر أو المصريين العالقين في أوكرانيا ودول مجاورة لها.

هذا وبعد قرارها مد إقامة السياح الأوكرانيين والروس في الفنادق المصرية مجانا قررت الحكومة المصرية التكفل بنقل الأوكرانيين إلى الدول المجاورة لبلادهم عبر شركة "مصر للطيران" وشركة "إير كايرو" (Air Cairo) التابعة لها، على أن تتحمل الحكومة تكاليف تلك الرحلات.

حيث أشاد البعض بالقرار، مؤكدين أنه القرار الصحيح في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها السياح دون أي ذنب منهم.

لكن آخرين طالبوا الحكومة بتحمل مسؤوليتها نحو المصريين الذين تأثروا بالعملية العسكرية روسيا في أوكرانيا بنفس الشكل الذي تحملت به مسؤولية السياح.

فيما تعجب عدد منهم من توفير الحكومة متطلبات إقامة وسفر السياح بهذه السرعة رغم أنها تشتكي ليل نهار من عدم قدرتها على تلبية متطلبات الشعب.

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