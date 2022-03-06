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مسؤول لبناني ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية

مسؤول لبناني ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول الملف الفلسطيني في لبنان بهاء أبو الكروم إن تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمة الروسية الأوكرانية التي نشأت حديثا لفت النظر إلى سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي يتعامل بها العالم مع القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 70 عاما.

العالم - لبنان

وشدد أبو الكروم وهو القيادي في الحزب الاشتراكي اليوم الأحد، على أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الارض الفلسطينية وصمت المجتمع الدولي المريب والذي وضع معايير محددة للامم المتحدة والنظام الدولي والشرعية الدولية ولكن لم يطبقها في وجه الاحتلال كما ينفذها بشكل سريع مع قضايا دولية أخرى.

ومضى 11 يوما على بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا،وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 24 فبراير أن الهدف من إطلاق العملية العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.

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مسؤول لبناني ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية