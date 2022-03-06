إيران تصدر 3 شحنات من السولار لدول آسيوية

العالم - إيران

وعلى هامش مراسم توقيع مذكرة تعاون لتمويل مشروع نقل أنابيب مشتقات في البلاد أوضح "جليل سالاري" أن الشركة بلغت طاقات تصديرية للمشتقات ولكن الأولوية تتثمل بتأمين الاحتياجات المحلية والتخزين الاحتياطي الآمن سيما لفصل الشتاء.

وأستطرد أنه قد تم تصدير 3 سفن ديزل، من إنتاج المصافي المحلية إلى بلدان آسيوية في غضون شهر مضى.

وأضاف: عطفا على التقديرات بخصوص ارتفاع اسعار الوقود والتركيز على موضوع التخزين في الظروف الحالية تم إرجاء موضوع الصادرات إلى المستقبل.

وحول التعهدات السابقة للشركة بخصوص صادرات المشتقات، بيّن سالاري أنه يتم الوفاء بجزء من هذه التعهدات بالوقت الراهن والجزء الآخر تم استصدار التراخيص اللازمة بشأنه، حيث أن موضوع الشحن البحري تم معالجته بشكل كامل والبري قيد الانجاز.