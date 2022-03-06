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بلينكن: لدى الأوكرانيين خطط لن أخوض في تفاصيلها لضمان استمرارية الحكومة

بلينكن: لدى الأوكرانيين خطط لن أخوض في تفاصيلها لضمان استمرارية الحكومة
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن لدى الأوكرانيين خطط لن أتحدث عنها أو أخوض في تفاصيلها لضمان استمرارية الحكومة بطريقة أو بأخرى

العالم ـ الأميركيتان

وأضاف: العقوبات على روسيا مدمرة وأعتقد أنه يجب أن نكون مستعدين لاستمرار هذا الوضع لبعض الوقت.

وقال: نحن والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نواصل اتخاذ خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال عقوبات إضافية.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الطائرات الأمريكية لن تحلق ضد الطائرات الروسية ولن ننشر جنودنا على الأرض في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مؤكدا أن الهدف من العملية العسكرية هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.

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