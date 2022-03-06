مواجهة التيارات الإرهابية رغبة مشتركة لإيران وتركيا

العالم - إيران

وأضاف سيدمجيد ميرأحمدي في لقاء مشترك مع محمد يافوز، في إشارة إلى التاريخ الطويل للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين والجارين إيران وتركيا: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بالنهوض بالعلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع تركيا."

وتابع: "بعزم الجانبين، نشأ تعاون جيد في مجال النظام العام والمرور ويجب تعزيزه وتعميقه بشكل أكثر فاعلية".

وأوضح مساعد وزير الداخلية الإيرانية أن: "إيران وتركيا لديهما خبرات ومعرفة جيدة في القضايا المرورية وهناك استعداد لنقل الخبرات".

وفي إشارة إلى التعاون الواسع بين طهران وأنقرة، قال مساعد وزير الداخلية الإيراني: "إن مواجهة التيارات الإرهابية رغبة مشتركة لكل من إيران وتركيا، وفي هذا الصدد، هناك مستوى عالٍ من التفاعل بين الطرفين. "

ولفت ميرأحمدي إلى أن الأعداء يحاولون إضعاف العلاقات الطيبة بين إيران وتركيا، قائلا: "لحسن الحظ فشلت خطط الأعداء، في ظل الإرادة العالية للمسؤولين وتصميمهم في الحفاظ على العلاقات الثنائية".

بدوره أعرب محمد يافوز، رئيس إدارة الأمن المروري بوزارة الداخلية بالجمهورية التركية، عن ارتياحه للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية والسياسية، قائلا: إن إيران وتركيا تتمتعان بأواصر تاريخية وثقافية مشتركة وينبغي توظيف هذه الفرضة لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وأشار يافوز إلى ضرورة التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مضيفا أن الحكومة التركية تسعى إلى تطوير التعاون مع إيران في هذه المجالات.

وأضاف: "من قضايا التعاون الأخرى الخسائر الناجمة عن حوادث الطرق، وفي هذا الصدد، هناك مناخ جيد لنقل الخبرات بين البلدين".