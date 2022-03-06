مرحلة جديدة من العلاقات الإيرانية القطرية في العلوم والتكنولوجيا

العالم - إيران

وأوضح "سالار أميني" خلال تصريح له اليوم الأحد، أن إيران وقطر اتفقتا في إطار هذه المذكرة، على اعتماد الشهادات الجامعية وأيضا تبادل الوثائق الصادرة عن المؤسسات العلمية بينهما.

وحول أهم محاور الوثيقة العلمية الموقعة بين البلدين، أشار المسؤول بوزارة العلوم الإيرانية، إلى: تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب الجامعيين، وتبادل النتاجات العلمية والأبحاث، وإقامة المؤتمرات والملتقيات العلمية وتنظيم ورش تدريبية مشتركة.

كما لفت بأن إيران ستدعم وفقا لهذا الاتفاق، تطوير اللغة والأدب العربي لدى نظامها التعليمي وفي المقابل ستدعم قطر تطوير الأدب واللغة الفارسية في نظام التعليم لديها.