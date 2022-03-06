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اليمن/دعوة للمشاركة الواسعة بمسيرات 'حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي'

اليمن/دعوة للمشاركة الواسعة بمسيرات 'حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي'
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات، للمشاركة الواسعة في مسيرات "حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي، وخيارنا إعصار اليمن" في مختلف المحافظات يوم غد الاثنين.

العالم- اليمن

ففي العاصمة صنعاء، حددت اللجنة المنظمة ساحة باب اليمن مكانا للمسيرة المقررة عصر غد الإثنين.

وفي حجة، دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة في المسيرة صباح غد الإثنين وحددت المدينة مكانا للاحتشاد.

وفي صعدة، دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للمشاركة الواسعة في المدينة صباح غد الاثنين.

كما دعت اللجنة المنظمة أبناء الحديدة للمشاركة في المسيرة المنددة بحصار المشتقات النفطية، وحددت شارع الميناء مكانا للاحتشاد عصر غد الاثنين.

وفي ريمة، حددت اللجنة مركز مديرية الجبين مكانا للمسيرة المقررة صباح غد الإثنين.

وفي ذمار، دعت اللجنة المنظمة للمشاركة في المسيرة محددة جوار سوق عنس مكانا للتجمع والاحتشاد صباح غد الاثنين.

وفي إب، حددت اللجنة المنظمة، مكان المشاركة في المسيرة أمام مكتب بريد الجامعة صباح غد الإثنين.

وفي البيضاء، حددت اللجنة (مدينة البيضاء، ومدينة رداع، ومنطقة عفار) أماكن للمسيرات صباح غد الإثنين.

فيما حددت اللجنة المنظمة في محافظة تعز، صباح غد الاثنين، للمشاركة في مسيرات "حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي" على النحو التالي:

1- مديرية التعزية - جوار حديقة دريم لاند الحوبان.

2- مديرية مقبنه - من نقطة المخشب أسفل هجدة.

3- مديرية خدير - أمام المجمع الحكومي.

4- مديرية ماوية - سوق جبالة.

5- شرعب الرونه - من نقطه بئر حيزوم حتى سوق الأحد.

6- شرعب السلام - القفاعة كلية التربية.

وفي الجوف، دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة في المسيرة المقررة صباح غد الإثنين في مديرية المتون.

كما دعت اللجنة المنظمة أبناء عمران للمشاركة الواسعة في المسيرة المقررة، صباح غد الإثنين في شارع حجة.

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اليمن/دعوة للمشاركة الواسعة بمسيرات 'حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي'

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