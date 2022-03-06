بلينكن: العقوبات على روسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني

العالم ـ ألأميركيتان

وفي مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس)، قال بلينكن إن التوصل إلى اتفاق نووي محتمل مع إيران وشيك، لكنه حذر من أن “اثنتين من القضايا الصعبة المتبقية لا تزال دون حل”، بحسب تعبيره.

وأضاف بلينكن “العقوبات المفروضة… على روسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني واحتمالات العودة إليه.. فهذه أمور مختلفة تماما وليست مرتبطة ببعضها بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد بأن (المطالب الروسية) خارج السياق”.

جاء ذلك غداة مطالبة روسيا بضمانات مكتوبة من واشنطن بأن إجراءاتها العقابية لن تضر التعاون مع إيران.