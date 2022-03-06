3 منتخبات عربية تتنافس على خوض الملحق الاسيوي المؤهل لكأس قطر 2022

العالم - فار

تستعد افضل منتخبات قارة اسيا لخوض الجولة التاسعة لتصفيات كاس العالم في قطر 2022.

ففي المجموعة الاولى وبعد ان حجزت كوريا وايران البطاقتين المباشرتين تتنافس ثلاث منتخبات على احتلال المركز الثالث لخوض الملحق.

فبعد ثلاثة عقود من ظهوره الوحيد في كاس العالم في مونديال ايطاليا اصبح منتخب الامارات منافسا على احتلال المركز الثالث في المجموعة الاولى وفي جعبته 9 نقاط لكن لديه مبارتين صعبتين امام العراق وكوريا الجنوبية حيث يعلق الامال على تكرار الانجاز في الحدث الكروي العالمي المقبل.

أما المنتخب اللبناني فقد تأهل كأحد أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني بعدما حل في وصافة المجموعة الثامنة في الدوري الأول،و في الدور الثاني ايضا قدم مباريات جيدة لكنه يحتل خاليا المركز الرابع و في جعبته ست نقاط حيث يسعى لتحقيق حلمه بالوصول إلى الحدث العالمي لأول مرة في تاريخة.

بدوره، يأمل المنتخب العراقي هو الاخر في تكرار ما حققه من إنجاز حينما تأهل إلى نهائيات كأس العالم في المكسيك عام ستة و ثمانين من القرن المنصرم ، لكن المستوي التي قدمه العراق خلال التصفيات بمستوى تاريخه العريق و عليه الفوز في مباراتيه المقبلتين خاصة بعد قبول الاتحاد الدولي والاسيوي خوض مباراته القادمة على ارضة لأول مرة.

ويستضيف برنامج "VAR":



- لاعب نادي استقلال والمنتخب الايراني سابقا الكابتن علي لطيفي