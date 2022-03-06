رئيسي: الشعب الأوكراني ضحية سياسات أميركا الشريرة

العالم - إيران

وقال رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي تراسه اليوم الأحد: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض الحرب، وترى بأنه كلما تم إيقاف الحرب عاجلا، كلما ساهم ذلك في خدمة الشعوب والحدّ من المخاطر والخسائر والمشاكل التي ستطالهم.

وعلى صعيد آخر، هنأ الرئيس رئيسي لمناسبة يوم الثالث من شعبان المعظم 1443هـ، وذكرى ميلاد "الإمام الحسين" (عليه السلام) الذي يعرف بيوم "يوم الحرس الثوري" في إيران.

وقال رئيسي بالمناسبة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرهونة بكرامتها واقتدارها، إلى تضحيات وتفاني القوات المسلحة ولاسيما الحرس الثوري.

وأردف أن: الشعب الإيراني يحمل رؤية قيمة تجاه حرس الثورة الإسلامية وقواته المضحية، الذين يقدمون الغالي والنفيس دفاعا عن حياض الوطن وتضامنا مع الشعب في مواجهة الصعاب والتهديدات والمؤامرات التي تواجه البلاد.

وعن "المفاوضات الجارية في فيينا مع التركيز على رفع الحظر"، فقد أكد رئيسي، أن وزارة الخارجية والفريق الإيراني المفاوض: يبذلان الجهود لمتابعة العملية بقوة، لكن الحكومة لن تجعل أيّا من برامجها رهنا بهذه المفاوضات أو الاتفاق النووي.

ومضى الرئيس الإيراني قائلاً: إن رمز النجاح الذي حققته الحكومة الإيرانية الجديدة في غضون الأشهر الستة الأخيرة، يعود إلى متابعتها الحاسمة لجميع الأمور ومنها القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والنظام المصرفي والنفط، دون أن تؤخر أيا من ذلك بسبب الاتفاق النووي أو التوصل إلى "اتفاق" خلال المفاوضات.