غضب شعبي ضد موقف باكستان الخجول ازاء قتل الشيعة

العالم - مراسلون

أقام مجلس وحدة المسلمين مظاهرات واسعة في مختلف مناطق البلاد وأبرزها العاصمة إسلام آباد، احتجاجاً على المجزرة التي استهدفت مسجد الامامية المركزي في مدينة بيشاور، مجزرةٌ اعادت للاذهان مسلسل الارهاب التكفيري في البلاد، ما استدعى خروج شعبي لابداء مطالب هامة.

وقال عضو شورى مجلس وحدة المسلمين، السيد محمد كاظمي لقناة العالم:"الحكومة الباكستانية وللأسف اكتفت بالإدانة ولم تقدم على أي خطوات جادة، لذا نطالب أولاً بإجراء تحقيقات نزيهة نحاسب على اساسها الفاعلين، وتعويض ذوي الضحايا، والقضاء على الطائفية البغيضة التي تستهدف محبي اهل البيت (عليهم السلام) في باكستان، وملاحقة اللوبي الاجنبي الذي يتغلل في مؤسساتنا لرعاية الإرهاب".

وقال تاج حسين وهو أحد المشاركين في التظاهرات:"ان لم تستطع الحكومة حمايتها فلتوضح ذلك لنا، وسنقوم بحماية انفسنا لوحدنا، لأن ما يجري لا يعقل، ولا يمكن أن نصدق هذه المصيبة الأليمة".

يؤكد المتظاهرون ان هدف المجزرة كان زعزعة أمن ووحدة الشعب الباكستاني عبر استهداف المدنيين بأعمال ارهابية لاشعال حرب طائفية جديدة؛ هدف لن يتمكن الاعداء من تحقيقه، يقول المتظاهرون".

وقال إرشاد بنغش وهو ناشط سياسي لقناة العالم:"هناك تكاسل حكومي تجاه حماية المساجد الشيعية في البلاد، رغم انهم يعلمون بانها مستهدفة كثيراً، وهذا ما يثير التساؤلات حول التاييد الذي تستمده الجماعات الارهابية التكفيرية من اجهزة الدولة لقتل محبي اهل البيت (عليهم السلام) على الملأ دون حسيب أو رقيب".

والمثير لغضب الناس اكثر هو عدم اتخاذ الحكومة الباكستانية لحد الآن أي خطوات جادة في التحقيق بهذه المجزرة التي شكلت صدمة لكافة ابناء الشعب الباكستاني ومحبي اهل البيت (عليهم السلام) في العالم، انطلاقاً من الجمهورية الاسلامية الايرانية مروراً بالعراق واليمن ولبنان.