وزير إسرائيلي يكشف علاقة 'عبد ربه منصور هادي' بالموساد

العالم- اليمن

ووفقاً لهاريل فإن يسرائيل كاتس كشف عن معلومات سرية ومهمة حول سياسات الكيان في البحر الأحمر ودورها في حرب اليمن، منها العلاقات الوطيدة بين الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض، والموساد الإسرائيلي وزياراته الكثيرة لتل أبيب.

وقال كاتس رداً على سؤال الصحفي الإسرائيلي بشأن الحرب في اليمن، إنه "ليس لدينا حلفاء موثوقون في اليمن، مضيفًا علاقتنا وطيدة مع هادي، ولكنه ليس قادرًا على قيادة الحرب ضد الحوثيين، فعندما بدأت الحرب زار (هادي) الأراضي المحتلة بمساعدة الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف اننا "وصلنا خلال هذه الزيارة إلى تفاهمات ولكن المشكلة تكمن في أن (هادي) ليس قائداً شجاعاً وقوياً، فإذا أعطيته جيشاً غالباً سيهزم دون شك، ولكن لا يمكن غض النظر عن أن الكيان والسعودية لا تمتلكان بديلاً مناسباً عنه، ولذلك سيبقى تقديم الدعم له في جدول أعمالنا".

وتابع الوزير انه "على سبيل المثال كانت معركة الحديدة نتيجة الزيارة الثانية لـ (هادي) إلى تل أبيب، فتمكنا خلال هذه المعركة من أن ننسق بين السعودية والإمارات ومعه، بشكل جيد ولكن لم تحقق لنا هذه المعركة النتائج المرجوة".

وبين ان "هذا الأمر لا يضر بهيمنة بلادنا في البحر الأحمر؛ إن الحرب في اليمن في الحقيقة هي حرب الإمارات والسعودية على اليمن قبل أن تكون حرباً إقليمياً، ويستطيع الحوثيون الزحف على قلب السعودية بسهولة وهذا يعتبر مصدر قلق للسلطات في السعودية".

وأكد وزير الاحتلال الاسرائيلي أن "مصدر القلق الوحيد للكيان في البحر الأحمر هو تقوية انصار الله في المنطقة، وينتج هذا الأمر أيضاً عن عدم كفاءة الحكومة السعودية وخاصة محمد بن سلمان".