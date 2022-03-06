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العراق.. انطلاق عملية دهم لتعقب 10 اهداف داعشية شمال شرق ديالى

العراق.. انطلاق عملية دهم لتعقب 10 اهداف داعشية شمال شرق ديالى
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر  امني عراقي، اليوم الاحد، عن انطلاق عملية دهم مسائية بشكل مفاجى لتعقب 10 اهداف داعشية شمال شرق ديالى.

العالم - العراق

وقال المصدر حسب “العهد نيوز”، ان “قوات امنية مشتركة شنت عملية تفتيش ودهم مفاجئة في بساتين زراعية تقع في قلب حوض الوقف من جهة ناحية العبارة(20كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب اكثر من 10 اهداف داعشية”.

واضاف ان “العملية تجري وفق معلومات استخبارية دقيقة لتعقب الاهداف الخطيرة واعطاء رسائل طمانة للاهالي مؤكدا بان العملية تاتي في اطار استراتيجية انهاء خلايا داعش النائمة في بساتين العبارة وصولا الى قرى محاذية الى ابي صيدا ضمن حوض الوقف”.

واشار الى ان “العملية هي 3 خلال الاشهر 3 الماضية في العبارة ومحيطها وتاتي من اجل تعزيز الاستقرار بمعدلات اكبر”.

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