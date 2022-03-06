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روسيا: كييف حاولت التستّر على آثار برنامج بيولوجي عسكري مموّل من واشنطن

روسيا: كييف حاولت التستّر على آثار برنامج بيولوجي عسكري مموّل من واشنطن
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن "كييف قامت بالتستّر على آثار برنامج بيولوجي عسكري تم تنفيذه في أوكرانيا وبتمويل من البنتاغون".

العالم - أوروبا

وصرّح كوناشينكوف للصحافيين بأنه "خلال العملية العسكرية الخاصة، تمّ كشف الوثائق والأدلة أثناء تمشيط دقيق لآثار برنامج بيولوجي عسكري يتم تنفيذه في أوكرانيا، بتمويل من وزارة الدفاع الأميركية".

المتحدث الروسي أكّد أن "البنتاغون يشعر بقلق بالغ إزاء الكشف عن تجاربه البيولوجية السرية في أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية في البلاد".

وذكر أن "الجانب الروسي تلقّى أيضاً وثائق من عمال المعامل البيولوجية الأوكرانية تؤكد تطوير أسلحة بيولوجية فى البلاد".

وقال كوناشينكوف إن "الوثائق التي تم تلقيها تؤكد أن تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية تم في المختبرات البيولوجية الأوكرانية في المنطقة المجاورة مباشرة للأراضي الروسية"، وإن "المعامل زوّدت روسيا بوثائق حول مسبّبات الأمراض الخطرة بشكل خاص، مثل الطاعون والجمرة الخبيثة والتولاريميا والكوليرا والأمراض الفتاكة الأخرى".

وكشف أنه "يجري الآن تحليل الوثائق من قبل متخصّصين روس في قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية".

وفي وقت سابق، قالت مصادر خاصة لمراسل الميادين في موسكو إنَّ "قوات العمليات الخاصة دمّرت 13 مختبراً بيولوجياً في أوكرانيا، وأنّ "بعض المختبرات البيولوجية التي تم تدميرها كان تحت الأرض".

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روسيا: كييف حاولت التستّر على آثار برنامج بيولوجي عسكري مموّل من واشنطن

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