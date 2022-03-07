الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

باريس: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا

باريس: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، يوم الأحد، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفرنسا، ليسا في حالة حرب مع روسيا بسبب أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وقال لودريان في مقابلة مع قناة "فرانس 2"، "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا حلف شمال الأطلسي".

وتابع قائلا: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. نحن متضامنون مع الأوكرانيين".

وأكد لودريان على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل الأوضاع التي تشهدها أوكرانيا والمنطقة.

وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

تصنيف :

روابط ذات صلة

فرنسا تمس بأهم قضية للعرب والمسلمين..

حماس تدين بشدة تصريحات فرنسا بشأن القدس المحتلة

تظاهرات في تشاد ضد فرنسا وتأييدا لروسيا

فرنسا سترسل 500 جندي إلى رومانيا و200 إلى إستونيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باريس: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا

العدوان يواصل قصف المناطق اليمنية وخرق الهدنة في الحديدة

واشنطن تسعى لإقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في ابوديس

بلينكن: لا ننوي الانجرار لحرب مباشرة مع روسيا بهذا الإعلان!

روسيا: كييف حاولت التستّر على آثار برنامج بيولوجي عسكري مموّل من واشنطن