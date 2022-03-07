باريس: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا

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وقال لودريان في مقابلة مع قناة "فرانس 2"، "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا حلف شمال الأطلسي".

وتابع قائلا: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. نحن متضامنون مع الأوكرانيين".

وأكد لودريان على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل الأوضاع التي تشهدها أوكرانيا والمنطقة.

وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".