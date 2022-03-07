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باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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سعر أونصة الذهب يتجاوز 2000 دولار بسبب المخاوف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا
رويترز: أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 2008 بسبب التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية
رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع: روسيا أدخلت إلى أوكرانيا نحو 95% من قواتها القتالية التي كانت قد نشرتها مسبقا خارج البلاد
حركة حماس تدعو الجماهير الفلسطينية إلى مواصلة التصعيد ومواجهة الاحتلال بكل الوسائل والاشتباك معه في كل الساحات
حركة حماس تشيد بعملية الطعن ضد شرطة الاحتلال بالقدس المحتلة وتعتبرها ردّاً طبيعيًا على تصعيد الاحتلال جرائمه في القدس والضفة الغربية
لجان المقاومة الفلسطينية:العملية البطولية في باب الأسباط تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الكيان الصهيوني الفاشي على إمتداد أرض فلسطين
لجان المقاومة الفلسطينية تبارك عملية الطعن البطولية عند باب الأسباط بالقدس المحتلة وتؤكد أن دماء الشهيد ستبقى نبراسا يضيئ طريق النصر
مصادر فلسطينية: شرطة الاحتلال تشترط على المصلين في المسجد الأقصى تسليم هوياتهم عند باب السلسلة للسماح لهم بمغادرة المسجد
إصابة شرطين للأحتلال بعملية طعن عند باب الاسباط بالمسجد الاقصى المبارك
رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع: روسيا أدخلت إلى أوكرانيا نحو 95% من قواتها القتالية التي كانت قد نشرتها مسبقا خارج البلاد
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش
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