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رويترز: أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 2008 بسبب التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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