الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

سعر أونصة الذهب يتجاوز 2000 دولار بسبب المخاوف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات "اسرائيلية"

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

باريس: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا

العدوان يواصل قصف المناطق اليمنية وخرق الهدنة في الحديدة

واشنطن تسعى لإقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في ابوديس