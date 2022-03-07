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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

تواصل القوات الروسية عملياتها في اوكرانيا لليوم الثاني عشر على التوالي، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية لن تتوقف إلا إذا تمت تلبية مطالب روسيا.

العالم - روسيا

وفي تصريحٍ نقله الكرملين أشار الرئيس الروسي إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفقا للخطة الموضوعة والجدول الزمني وأنها لن تتوقف إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حلف شمال الأطلسي لن يكون طرفا في حرب أوكرانيا. وفي مقال نشرته صحيفة 'نيويورك تايمز'، انه لا توجد لأوكرانيا آفاق جادة في الانضمام لحلف الناتو في المستقبل القريب. واكد ان الناتو كان على استعداد للتعامل مع المخاوف الامنية الروسية عن طريق المفاوضات. وشدد جونسون على أن الناتو لا يشكك ابدا بوجود روسيا كدولة كبرى، وأنه لا توجد مشاعر معادية تجاه الشعب الروسي. وأشار في الوقت ذاته إلى أن أكثر من عشرين دولة تقدم مساعدات دفاعية لأوكرانيا في الوقت الحالي.

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