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سعر أونصة الذهب يتجاوز 2000 دولار بسبب المخاوف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

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