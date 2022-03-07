ارتفاع أسعار الخبز تفجر غضب المصريين

العالم - مصر



وتسبب ارتفاع الأسعار في حالة تخبط لدى المخابز وأصحاب أفران الخبز البلدي والفينو والمخبوزات، وتفاوتت الأسعار بشكل كبير من مكان لآخر، وسط اتهامات بغياب الرقابة التموينية من قبل الحكومة المصرية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي.



وقال تجار دقيق وأصحاب مخابز وأعضاء بغرفة الحبوب إن تطبيق الزيادة الجديدة في بيع رغيف الخبز شملت زيادة سعر رغيف الخبز الصغير من 50 قرشا إلى 75 قرشا، وزيادة سعر رغيف الخبز الكبير من 1 جنيه إلى 1.5 جنيه، إلى جانب زيادة أسعار الخبز (الفينو) الخاص لسندويتشات المدارس بنفس النسبة بعد ارتفاع أسعار الدقيق الفاخر الذي يستخدم في المخبوزات والفينو.



وترتب على زيادة الدقيق بأنواعه ارتفاع مماثل في أسعار المخبوزات بأنواعها والفطائر والبقسماط، وكذلك ارتفاع جميع أنواع الكيك بأنواعه المختلفة والحلويات سواء في المخابز أو محلات الحلوى بنسب تتراوح بين 25 بالمئة و50 بالمئة.



وعلى مستوى المطاعم الشعبية، ارتفعت أسعار جميع السندويتشات (الفول، الطعمية، البطاطس) الأكثر شعبية في مصر نتيجة ارتفاع أسعار الخبز الحر أو الخبز السياحي، وزاد كل نوع بنحو 25 بالمئة بحسب المنطقة والمحافظة، وتراوح سعر الساندويتش بين 3.5 جنيه و5 جنيهات في المناطق الشعبية.

وقال رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، عطية حماد، إن "تكاليف الإنتاج في المخابز التي تنتج الخبز البلدي والفينو والمخبوزات ارتفعت وليس الدقيق فقط، فهناك الخمائر والزبدة والمسلى الصناعي والطبيعي وغيرها إلى جانب العمالة اليومية أو الشهرية وفواتير المياه والغاز والكهرباء، وبالتالي فقد كان لا بد من تحريك الأسعار حتى لا يخسر أصحاب المخابز".

واشتكى مواطنون وأصحاب مخابز من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الدقيق، وقال صاحب مخبز للخبز البلدي: "فاض الكيل، كان لا بد من ارتفاع أسعار الخبز البلدي حتى يمكننا الاستمرار في العمل وإلا كنا سوف نغلق المخبز، نحن نشتري الدقيق يوما بيوم أو كل يومين أو ثلاثة وفي كل مرة نشتري بسعر جديد".