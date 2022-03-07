تصعيد جديد بين الجزار وفرنسا (الجزء الأول)

العالم - المغاربية

تتوجس اسبانيا من المسعى المغربي لانشاء قاعدة عسكرية اسرائيلية في الشمال والتي ستكون مدعومة بوسائل جوية حديثة استوردها المغرب من كيان الإحتلال.

أما في تونس: لا تخفي جمعيات تونسية وناشطون في المجتمع المدني، الخشية من تضيق الرئيس قيس سعيد على نشاط الجمعيات وحرمانها من مصادر التمويل الاجنبي بعد اعلانه انها امتداد لاحزاب وقوي خارجية.

وفي الشأن الليبي: ترتسم في المشهد الليبي ملامح ازمة جديدة بعد ما اصر مجلس النواب على الذهاب باتجاه تغيير الحكومة ومنح الثقة لحكومة جديدة، وسط عدد من التصريحات المعارضة والاخرى المؤيدة للخطوة وما قد يتبعها من تفاقم للاوضاع.

وأما موريتانيا، فانها احتضنت اللقاء التشاوري الخاص للتصدي لضياع الاطفال، في حين يسجل شهريا ضياع عشرات الاطفال المصابين بالتوحد.