الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢
٠٨:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تصعيد جديد بين الجزار وفرنسا (الجزء الأول)

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصعيد جديد في العلاقات الجزائرية – الفرنسية، فقد لاح في الافق نذر أزمة جديدة بعد الإتهامات التي وجهتها وسائل الإعلام لباريس بتشويه صورة الجزائر.

العالم - المغاربية

تتوجس اسبانيا من المسعى المغربي لانشاء قاعدة عسكرية اسرائيلية في الشمال والتي ستكون مدعومة بوسائل جوية حديثة استوردها المغرب من كيان الإحتلال.

أما في تونس: لا تخفي جمعيات تونسية وناشطون في المجتمع المدني، الخشية من تضيق الرئيس قيس سعيد على نشاط الجمعيات وحرمانها من مصادر التمويل الاجنبي بعد اعلانه انها امتداد لاحزاب وقوي خارجية.

وفي الشأن الليبي: ترتسم في المشهد الليبي ملامح ازمة جديدة بعد ما اصر مجلس النواب على الذهاب باتجاه تغيير الحكومة ومنح الثقة لحكومة جديدة، وسط عدد من التصريحات المعارضة والاخرى المؤيدة للخطوة وما قد يتبعها من تفاقم للاوضاع.

وأما موريتانيا، فانها احتضنت اللقاء التشاوري الخاص للتصدي لضياع الاطفال، في حين يسجل شهريا ضياع عشرات الاطفال المصابين بالتوحد.

روابط ذات صلة

الجزائر تكثّف اتصالاتها عربيا قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب

السجن لــ"برلماني تونسي" بتهمة ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية

يستهدف منشآت أمنية.. إحباط 'مخطط إرهابي' تقوده 'إمرأة' في تونس!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برلين ترفض حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا

الخارجية الايرانية: الإتفاق في فيينا يحدد مسار عودة أمريكا مقابل إلتزامها الكامل

وصول دفعة جديدة منالطلاب اللبنانيين من اوكرانيا

رعد: لا يحمي وجودك إلّا قوة حضورك بالوعي  والثبات على المواقف

العراق.. اجتماع هام برئاسة الزاملي بشأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية

إرتدادات الأزمة الاوكرانية(الجزء الأول)